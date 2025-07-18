Київ отримав від міста-побратима Гельсінкі два льодові комбайни, які використовуватимуть для підтримки міської льодової арени в належному стані. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

«Від Києва щиро дякую місту-побратиму Гельсінкі за передані льодові комбайни. Цей жест підтримки – не лише про техніку, а й про справжнє партнерство, солідарність і турботу. Така допомога особливо цінна під час війни. Адже коли країна щодня виборює свободу, спорт лишається джерелом сили і допомагає тримати баланс. Тому ми маємо розвивати спортивну інфраструктуру – для формування здорової витривалої нації», – зазначила Олена Говорова.

Отримувачем стало комунальне підприємство «Спортивний комплекс», підпорядковане Департаменту молоді та спорту КМДА.

Довідково:

Zamboni – це спеціальна машина, яку використовують для догляду за льодовими ковзанками. Основне призначення: очищення льоду, вирівнювання поверхні, нанесення тонкого шару води, який швидко замерзає й утворює гладенький, блискучий лід.