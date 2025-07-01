Олександр Сукманський

Український клуб Київ Кепіталз найближчим часом таки може приєднатися до учасників Optibet Хокейної ліги (OHL), яка є також офіційним Балтійським чемпіонатом. Про це в інтерв’ю агентству LETA детальніше розповів генеральний секретар Латвійської хокейної федерації Робертс Плявейс.

За його словами, Київ Кепіталз вже заявили про своє бажання грати в турнірі, і наразі триває фінальна стадія переговорів. Команда планує базуватися в Ризі та проводити домашні матчі на майданчику льодової арені селища Пінькі.

«Остаточну відповідь від української команди очікуємо найближчими днями. Їхній план – залишитися в Ризі та грати в Піньках». Робертс Плявейс генеральний секретар Латвійської хокейної федерації

Наразі клуб має менеджера з Латвії, активно веде переговори щодо комплектації складу, а представники команди періодично приїздять до Латвії. Разом з тим, ще потрібно вирішити кілька юридичних питань.

«Потрібен також дозвіл від Федерації хокею України. Але команда вже підтвердила готовність брати участь у Балтійському чемпіонаті, і ЛХФ дала свою згоду. Ми чекаємо від них фінального кроку». Робертс Плявейс генеральний секретар Латвійської хокейної федерації

Рішення про участь Київ Кепіталз в сезоні 2025/26 мають ухвалити впродовж найближчих двох тижнів, адже вже розпочалася підготовка до формування календаря. Початок нового сезону запланований на перший або другий тиждень вересня.

Наразі участь у наступному сезоні вже підтвердили вісім команд: латвійські МОГО, Земгале, Призма та Ризька хокейна школа, а також литовські Панки і Енергія, естонський клуб Пантера і латвійська Лієпая, яка повертається в OHL після трирічної перерви.

У випадку входу Київ Кепіталз до ліги кількість учасників зросте до дев’яти, а формат чемпіонату буде затверджено після появи фінального списку команд. Очікується, що, як і раніше, регулярний сезон складатиметься з чотирьох кіл.