Литовський агент раніше грав в Україні. Розповів про те, як в період війни шукає клуби нашим хокеїстам

Також Даніель Богдзюл висловився про росіян

Колишній гравець «Молодої гвардії» литовець Даніель Богдзюл зараз живе в Норвегії і працює хокейним агентом.

Олександр Сукманський в ефірі програми PROХОКЕЙ зв'язався з ним і обговорив багато цікавих тем, включно з тим, як зараз відбувається пошук клубів для українських гравців:

Про день народження, який припадає на 24 лютого

«Відсвяткувати точно не вийшло. Вранці прокинувся, чекав поздоровлень, відкриваю телефон – у мене там мільярд повідомлень, всі від хлопців, яких я відправив грати в Україну. Кажуть, що вертольоти літають, бомблять. Я взагалі нажаханий. Прокинувся, не знав, що робити. 23 числа спілкувався з Сергієм Вітером по хлопцям моїм, які були в «Маріуполі». Ми тоді ще посміялися, кажу: «Сподіваюся, такого не буде, як в 2013-му році, коли я поїхав, а там бомбардування почалися». Посміялися і забули. А вранці таке ось сталося. Враження жахливе. Сподіваюся, все це скоро закінчиться».

Про підтримку України в Литві

«Чесно, багато не можу сказати про Литву, тому що вже три роки живу в Норвегії. Але скажу так, що дуже багато розмов, всі кричать, що допоможуть-допоможу, а коли доходить до справи, то… Зрозуміло, на високому рівні, там так, допомагають і біженцям. Але коли зіткнулися саме з хокеїстами, коли потрібно було допомогти і тренерам, і гравцям, то все тільки в Facebook дуже багато говорять».

Про мовчання російських і білоруських гравців

«Очевидно, вони всі бояться, у них там сім'ї живуть. Але скажу за своїх хлопців. У мене є кілька гравців, які вже прямо зараз відмовляються від громадянства».

Про відсторонення росіян і білорусів від змагань IIHF

«Я думаю, що це правильно в такій ситуації. Однозначно правильне рішення. Я навіть не знаю, як може бути по-іншому. Тим більше, якщо люди це (війну) ще й підтримують, сліпо вірять. Я двома руками «за». Але відсторонили тільки збірні. Гравців спокійно підписують в Європі. Не у всіх лігах, але все ж... У Європі, в клубному хокеї ніхто офіційно їх не відсторонював. Тільки ось в Латвії хлопців відправили додому відразу після 24-го числа, там офіційно заявили, що росіяни не можуть грати. А інші всі ліги посилаються на те, що спонсори не платитимуть зарплати росіянам. Але офіційних рішень ніде немає ще. У Польщі теж дуже принципова позиція. Там, думаю, росіян точно не буде».

Про росіян в Литві

«Я вам скажу, що 90-95% російськомовних людей в країнах Балтії такі (підтримують росію, проти України). Закінчиться це, напевно, тільки коли вони всі вимруть. І дітей їх теж багато зомбованих і в Литві, і в Латвії. Але їхати вони, звичайно, не хочуть».

Про скасування статусу легіонерів для українців

«Не знаю чому цього не сталося, але я це вже чую півтора місяці. Всі говорять, що ось-ось, що вже 99% рішення є. Але поки нічого не відбувається. Якщо все так і залишиться, то 90% хокеїстів з України будуть безробітні. Тому що вони незатребувані на ринку. На легіонерське місце дуже висока конкуренція, складно туди залізти».

Про тих українських гравців, які вдалося влаштувати в інші клуби

«Хлопців ми трохи зараз прибудували. Ми офіційно оголосили Філіпа Пангелова в «Унію». Андрій Денискін теж підписаний до Польщі, але його ще не оголосили, так що не буду називати команду. Ще по деяким хлопцям працюємо, перебуваємо в процесі. Попит не надто великий, навіть в Польщі. У топ-клуби, в які ми намагалися хлопців пропихнути, важко. Мій партнер нещодавно телефонував, говорив, що з Віктором Захаровим повинні визначитися в Угорщині».

Про виїзд українських гравців за кордон

«Настільки мені відомо, всі говорять, що проблем жодних не буде, що Федерація України допоможе хлопцям виїхати, потрібен тільки контракт на руках».

Нещодавно стало відомо, що Ігор Мережко підписав річний контракт з датським «Оденсе Бульдогс».

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