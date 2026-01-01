Олег Гончар

Нападаючий Колорадо Евеланш Натан Маккіннон подолав рубіж у 400 голів у регулярних чемпіонатах НХЛ.

Маккіннон відзначився дублем у матчі проти Сент-Луїс Блюз (6:1), де друга шайба стала для нього ювілейною — 400-ю в кар’єрі.

Канадець став 14-м діючим гравцем і 114-м в історії НХЛ, хто досяг цієї позначки. Маккіннон забиває не менше 30 голів у восьми з останніх дев’яти сезонів.

Цього сезону лідирує в лізі з 34 шайбами в 39 іграх. У минулому — 32 голи в 79 матчах, у сезоні-2023/24 — кар’єрний рекорд 51 гол.