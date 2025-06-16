«Ми справді з нетерпінням чекали цього рішення». Франція підтвердила участь в Олімпіаді-2026
Французька команда замінить у сітці змагань збірну росії
близько 1 години тому
Голова Федерації хокею Франції П’єр-Ів Жербо прокоментував офіційне підтвердження участі національної команди в зимових Олімпійських іграх 2026 року, де французи замінять збірну росії. Слова наводить пресслужба Федерації хокея Франції.
Ми справді з нетерпінням чекали цього рішення. Дуже радий за наших гравців і тренерський штаб, які наполегливо працювали та нарешті зможуть втілити свою мрію в життя.
Раніше президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф підтвердив, що збірна росії не братиме участі в Олімпіаді, а її місце дістанеться команді Франції.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан та Кортина-д’Ампеццо.