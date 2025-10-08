Олег Гончар

Нападник Колорадо Евеланш Натан Маккіннон відзначився двома результативними передачами в матчі проти Лос-Анджелес Кінгз (4:1), що дозволило йому набрати 1017 очок за клуб і стати найкращим бомбардиром в історії Евеланш, обійшовши Джо Сакіка (1015 очок).

Рекорд стосується лише періоду існування команди в Колорадо, адже Сакік утримує загальний рекорд франшизи з 1641 очком, включаючи виступи за Квебек Нордік.

Маккіннон також володіє клубними рекордами Евеланш за кількістю передач (89) та очок (140) у сезоні-2023/2024, за що отримав «Харт Трофі» та «Тед Ліндсей Еворд». У 871 матчі за кар’єру він забив 367 голів, віддав 650 передач і здобув 69 переможних шайб. Докладніше про статистику Маккіннона – у спортивній картці вище.