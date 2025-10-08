Стартував сезон НХЛ з перемог Флориди, Піттсбурга та Колорадо
Регулярний чемпіонат НХЛ розпочався трьома матчами
18 хвилин тому
Регулярний чемпіонат НХЛ 2025/2026 стартував трьома матчами. Дворазові володарі Кубка Стенлі Флорида Пантерз відкрили сезон перемогою над Чикаго Блекгокс (3:2).
Піттсбург Пінгвінз здолав Нью-Йорк Рейнджерс (3:0), а Колорадо Евеланш розгромили Лос-Анджелес Кінгз (4:1).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Флорида – Чикаго – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Рейнджерс – Піттсбург – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Лос-Анджелес – Колорадо – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Поділитись