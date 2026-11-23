Спортивний директор Федерації хокею України Юрій Кириченко заявив, що Німеччина виступає проти участі збірної росії в чемпіонаті світу 2027 року в елітному дивізіоні. Саме Німеччина прийматиме цей турнір.

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За словами Кириченка, які передає Front Office Sports, Федерація хокею Німеччини висловила підтримку українській стороні. Він зазначив, що німецька федерація не хоче бачити російську збірну серед учасників чемпіонату й має намір зробити все можливе, щоб не допустити її виступу.

Німеччина не хоче бачити росію на турнірі. Федерація хокею Німеччини висловила нам підтримку і заявила, що зробить усе, щоб уникнути участі збірної росії на чемпіонаті світу. Боремося далі. Юрій Кириченко спортивний директор ФХУ

Ця позиція прозвучала після рішення Спортивного арбітражного суду щодо повернення збірних росії до участі в чемпіонатах світу.