НХЛ. Анахайм переміг Бостон у матчі з 12 голами, Юта та Айлендерс закинули суперникам по 7 шайб
Едмонтон переміг Монреаль у результативній зустрічі
29 хвилин тому
Фото: Анахайм
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Тампа-Бей – Чикаго 2:3
Айлендерс – Детройт 7:2
Бостон – Анахайм 5:7
Оттава – Філадельфія 2:1
Рейнджерс – Сан-Хосе 5:6 ОТ
Флорида – Піттсбург 3:5
Вінніпег – Сіетл 0:3
Нешвілл – Ванкувер 2:1
Сент-Луїс – Юта 4:7
Даллас – Лос-Анджелес 2:3 ОТ
Едмонтон – Монреаль 6:5
Колорадо – Кароліна 4:5 Б
Поділитись