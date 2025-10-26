Оттава розгромила Вашингтон, Тампа та Юта перемогли
Едмонтон програв Сіетлу, Баффало в овертаймі поступився Торонто
19 хвилин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Тампа-Бей Лайтнінг — Анахайм Дакс — 4:3
Торонто Мейпл Ліфс — Баффало Сейбрз — 4:3 ОТ
Міннесота Уайлд — Юта Мамонт — 2:6
Флорида Пантерз — Вегас Голден Найтс — 3:0
Ванкувер Кенакс — Монреаль Канадієнс — 3:4
Вашингтон Кепіталз — Оттава Сенаторз — 1:7
Піттсбург Пінгвінз — Коламбус Блю Джекетс — 4:5Б
Детройт Ред Уінгз — Сент-Луїс Блюз — 6:4
Даллас Старз — Кароліна Харрікейнз — 3:2
Нешвілл Предаторз — Лос-Анджелес Кінгз — 5:4Б
Сіетл Кракен — Едмонтон Ойлерз — 3:2