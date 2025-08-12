Олег Гончар

Оттава Сенаторз зробила значний крок до створення нової арени, підписавши угоду з Національною столичною комісією (NCC) про купівлю 11 акрів землі поблизу. Про це клуб оголосив 11 серпня, передає Reuters.

За ділянку клуб заплатить трохи більше ніж 30 мільйонів доларів.

Президент і генеральний директор Сенаторз Сіріл Лідер зазначив, що угода є важливим етапом, але попереду ще багато роботи, зокрема щодо зонування, дизайну, затверджень і очищення забрудненої землі.

Команда разом із NCC планує створити розважальний квартал поряд із новою ареною. Угоду в принципі було досягнуто у вересні 2024 року після підписання меморандуму в червні 2022-го.

Нині Сенаторз грають у Canadian Tire Centre у передмісті Каната, за 24 км від центру Оттави. У січні клуб святкуватиме 30-річчя арени.

Нагадаємо, гравці НХЛ офіційно виступлять на Олімпіаді-2026.