Оттава Сенаторз придбала землю для будівництва нової арени
Клуб заплатить понад 30 млн доларів за ділянку в центрі міста та планує створити розважальний квартал
близько 1 години тому
Оттава Сенаторз зробила значний крок до створення нової арени, підписавши угоду з Національною столичною комісією (NCC) про купівлю 11 акрів землі поблизу. Про це клуб оголосив 11 серпня, передає Reuters.
За ділянку клуб заплатить трохи більше ніж 30 мільйонів доларів.
Президент і генеральний директор Сенаторз Сіріл Лідер зазначив, що угода є важливим етапом, але попереду ще багато роботи, зокрема щодо зонування, дизайну, затверджень і очищення забрудненої землі.
Команда разом із NCC планує створити розважальний квартал поряд із новою ареною. Угоду в принципі було досягнуто у вересні 2024 року після підписання меморандуму в червні 2022-го.
Нині Сенаторз грають у Canadian Tire Centre у передмісті Каната, за 24 км від центру Оттави. У січні клуб святкуватиме 30-річчя арени.
