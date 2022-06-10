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Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент
Команда шукає потужнішого гравця
Фото: hcdonbass.com
Капітан «Донбаса» Віктор Захаров був близьким до переходу в чемпіонат Угорщини.
Як стало відомо XSPORT через власні джерела, в останній момент угорський колектив відмовився підписувати гравця. Клуб пояснив це тим, що на останнє вакантне місце шукає виконавця, який грає в більш силовий хокей.
Литовський агент з досвідом гри в Україні розповів, як шукає команди для українських виконавців.
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