Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент

Команда шукає потужнішого гравця

Фото: hcdonbass.com

Капітан «Донбаса» Віктор Захаров був близьким до переходу в чемпіонат Угорщини.



Як стало відомо XSPORT через власні джерела, в останній момент угорський колектив відмовився підписувати гравця. Клуб пояснив це тим, що на останнє вакантне місце шукає виконавця, який грає в більш силовий хокей.

Литовський агент з досвідом гри в Україні розповів, як шукає команди для українських виконавців.