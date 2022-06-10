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Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент

Команда шукає потужнішого гравця
Хокей Суперліга
14:37
Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент
Фото: hcdonbass.com

Капітан «Донбаса» Віктор Захаров був близьким до переходу в чемпіонат Угорщини.

Як стало відомо XSPORT через власні джерела, в останній момент угорський колектив відмовився підписувати гравця. Клуб пояснив це тим, що на останнє вакантне місце шукає виконавця, який грає в більш силовий хокей.

Литовський агент з досвідом гри в Україні розповів, як шукає команди для українських виконавців.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Віктор Захаров Донбас

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