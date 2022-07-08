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Пройшов драфт НХЛ. Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор

Юрай Слафковский встиг зіграти і в Пекіні, і на дорослому чемпіонаті світу
Хокей НХЛ
09:22
Пройшов драфт НХЛ. Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор

В Монреалі відбувся перший раунд драфту НХЛ. І під першим номером «Монреаль Кандіенс» обрали 18-річного MVP Олімпійських ігор-2022 словака Юрая Слафковского.

В Пекіні він закинув 7 шайб в семи матчах і допоміг своїй збірній здобути перші в історії медалі хокейного турніру на Іграх – бронзу. Також він став найкращим снайпером змагань і розділив звання найкращого бомбардира.

Пізніше на дорослому чемпіонаті світу Слафковский набрав 9 (3+6) очок.

Юрай грає на позиції лівого нападника.

Всі результати першого раунду драфту:

Раніше гравець з українським корінням став найкращим в плей-оф Кубка Стенлі.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Хокей

Пройшов драфт НХЛ. Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор
Пройшов драфт НХЛ. Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор
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