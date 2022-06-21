Рано списувати чинних чемпіонів. «Тампа» обіграла «Колорадо» в першому домашньому матчі фіналу

«Евеланш» вели в рахунку

Чемпіони НХЛ двох останніх сезонів «Тампа-Бей Лайтнінг» здобули свою першу перемогу у фінальній серії проти «Колорадо Евеланш».

Команда Джона Купера приїхала на домашній майданчик після двох поразок на виїзді і довела серію домашніх перемог в пост-сезоні до восьми поспіль. Тоді як «Колорадо» вперше в цьому плей-офф поступився на виїзді.

Визначальним у матчі став другий період, в якому господарі закинули чотири шайби і, фактично, вирішили результат зустрічі.

Наступний матч також відбудеться на «Амалі-арена». Початок о 3: 00 за Києву 23 червня.

НХЛ. Плей-офф. фінал

«Тампа-Бей» – «Колорадо» - 6:2 (2:1, 4:1, 0:0). Рахунок в серії 1:2

0:1 Ландескуг (біл., Рантанен, Макар), 8:19

1:1 Чіреллі (Марун), 13:03

2:1 палат (Стемкос), 14:54

3:1 Пол (Колтон), 21:26

3:2 Ландескуг (бол., Макар, Рантанен), 24:43

4:2 Стемкос (Кучер, Богосян), 27:52

5:2 Марун (Кучер, Хедман), 31:15

6:2 Перрі (бол., Палат, Хедман), 34:58

Воротарі: Василевський – Кемпер (Францоуз, 31:15, 54:40 - 56:29)