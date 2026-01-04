Росіянину Овечкіну в НХЛ вибили зуби та розбили лице
Хокеїст опинився не в тому місці та не в той час
близько 2 годин тому
Олександр Овечкін
У матчі регулярного чемпіонату НХЛ Вашингтон Кепіталз поступився Чикаго Блекхокс 2:3 після буллітів.
У третьому періоді захисник Чикаго Луїс Крев'єр сильно вдарив клюшкою по обличчю любителя Путін Олександра Овечкіна. На кадрах трансляції видно пошкоджений зуб та голову росіянина.
Овечкін апелював до арбітрів, показуючи травму, але фол не зафіксували, і Крев'єр покарання не отримав.
Росіянин у матчі не відзначився результативними діями. Вашингтон програв, хоча зрівняв рахунок у третьому періоді.