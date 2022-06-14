Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент
Російський хокеїст «Сокола»: «Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну»
Олександр Павленко прокоментував війну в Україні
Нападаючий столичного «Сокола» Олександр Павленко прокоментував війну в Україні.
«О шостій ранку розмовляв з мамою і татом. Вони не повірили, що я розповідаю, правда. «Повірте, я чую вибухи своїми вухами», - кажу ... Власне, навіть тоді здавалося, що це не затягнеться надовго. Мене немов зачепило. Та й не тільки мене. Постійно спілкувалися з хлопцями з «Сокола», в тому числі, з росіянами. Вони були в шоці. Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну. Надалі ми підтримували українських хокеїстів. А вони нас. Перші півтора місяці ми були на постійному зв'язку. Людяності в цей непростий час ніхто не втратив».
Перехід капітана «Донбасу» в угорський клуб зірвався в останній момент.