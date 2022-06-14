Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:05
THE FOOTBALL REVIEW

Російський хокеїст «Сокола»: «Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну»

Олександр Павленко прокоментував війну в Україні
Хокей Суперліга
19:00
Російський хокеїст «Сокола»: «Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну»

Нападаючий столичного «Сокола» Олександр Павленко прокоментував війну в Україні.

«О шостій ранку розмовляв з мамою і татом. Вони не повірили, що я розповідаю, правда. «Повірте, я чую вибухи своїми вухами», - кажу ... Власне, навіть тоді здавалося, що це не затягнеться надовго. Мене немов зачепило. Та й не тільки мене. Постійно спілкувалися з хлопцями з «Сокола», в тому числі, з росіянами. Вони були в шоці. Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну. Надалі ми підтримували українських хокеїстів. А вони нас. Перші півтора місяці ми були на постійному зв'язку. Людяності в цей непростий час ніхто не втратив».

Перехід капітана «Донбасу» в угорський клуб зірвався в останній момент.

Джерело: sport.ua Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

СК Сокіл

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Хокей

Російський хокеїст «Сокола»: «Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну»
Російський хокеїст «Сокола»: «Жодна адекватна людина не стане підтримувати війну»
Суперліга
19:00
«Тампа» вийшла у фінал Кубка Стенлі, де зіграє з «Колорадо»
«Тампа» вийшла у фінал Кубка Стенлі, де зіграє з «Колорадо»
НХЛ
12 червня 07:30
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей в Європі
10 червня 18:16
Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент
Інсайд Перехід капітана «Донбаса» Захарова в угорський клуб зірвався в останній момент
Суперліга
10 червня 14:37
«Тампа» виграла третій матч підряд і близька до фіналу Кубка Стенлі
«Тампа» виграла третій матч підряд і близька до фіналу Кубка Стенлі
НХЛ
10 червня 07:30
Литовський агент раніше грав в Україні. Розповів про те, як в період війни шукає клуби нашим хокеїстам
Ексклюзив
Литовський агент раніше грав в Україні. Розповів про те, як в період війни шукає клуби нашим хокеїстам
Хокей в Європі
09 червня 12:46
«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу
«Тампа» влаштувала розгром «Рейнджерс» і зрівняла рахунок у фінальній серії Сходу
НХЛ
08 червня 07:21
«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі
«Колорадо» в четвертому матчі серії дотиснуло «Едмонтон» і вийшло в фінал Кубка Стенлі
НХЛ
07 червня 07:36
«Тампа» з камбеком виграла перший матч Фіналу Сходу у «Рейнджерс»
«Тампа» з камбеком виграла перший матч Фіналу Сходу у «Рейнджерс»
НХЛ
06 червня 08:27
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
12:58
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини