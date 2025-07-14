Денис Сєдашов

На офіційному сайті НХЛ повідомили, що новий регулярний чемпіонат сезону 2025/2026 розпочнеться з 7 на 8 жовтня. У перший ігровий день відбудуться три матчі.

Чинний володар Кубка Стенлі Флорида Пантерз прийматиме на домашній арені Чикаго Блекгоукс. Нью-Йорк Рейнджерс зіграє вдома проти Піттсбург Пінгвінз, а Лос-Анджелес Кінгз зустрінеться з Колорадо Евеланш.

Повне розклад матчів регулярного чемпіонату НХЛ буде оприлюднено в середу, 16 липня.

Гравці НХЛ офіційно виступлять на Олімпіаді-2026 – IIHF, NHL та NHLPA уклали історичну угоду.