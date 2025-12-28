Олег Гончар

В рамках чемпіонату України з хокею Шторм не з’явився на матч чемпіонату України проти Крижинки-Кепіталз. Про це повідомила Федерація хокею України.

Гра повинна була розпочатися о 14:30, але через неявку Шторму поєдинок не відбувся. Команді зарахували технічну поразку.

Федерація заявила, що Шторму загрожують дисциплінарні заходи відповідно до Регламенту чемпіонату та Дисциплінарного кодексу. Про санкції повідомлять додатково.

Це вже не перший інцидент у сезоні з неявками команд.

Нагадаємо, цього тижня Шторм розгромив Одещину у регулярному чемпіонаті України.