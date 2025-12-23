Денис Сєдашов

Одеський Шторм здобув переконливу перемогу над Одещиною в матчі регулярного чемпіонату України.

Господарі задали тон зустрічі вже в першому періоді: Чуприна та Мосюк забезпечили Шторму комфортну перевагу 2:0. У другій двадцятихвилинці Пономарьов зробив рахунок 3:0, після чого Одещина спробувала повернути інтригу завдяки шайбам Ханіна та Дворника. Втім, швидкі голи Ружицького і Лактіонова знову збільшили відрив — 5:2.

У третьому періоді Шторм довів справу до розгрому: відзначилися Делій, Ревука та Портной. Гості зуміли відповісти лише шайбою Дуюна, яка не вплинула на підсумок матчу.

Регулярний чемпіонат України

Шторм — Одещина 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)

Шайби: 1:0 - Чуприна (Лактіонов, Стоцький), 11:28, 2:0 - Мосюк (Пономарьов, Трущенко), 15:40, 3:0 - Пономарьов (Ратушний, Пойманов), 24:06, 3:1 - Ханін (Сенік), 24:40, 3:2 - Дворник (Бехтольд, Кобильник), 25:12, 4:2 - Ружицький (Лактіонов, Делій), 31:58, 5:2 - Лактіонов (Делій, Чуприна), 34:05, 6:2 - Делій (Деркач, Чуприна), 42:21, 7:2 - Ревука (Пойманов, Пономарьов, більш.), 44:22, 8:2 - Портной (Куцевич), 52:30, 8:3 - Дуюн (Гас, Мурин), 57:18

