Сокіл і Кременчук вийшли у фінал Кубка України з хокею
Вирішальний матч відбудеться в Одесі 27 вересня
близько 11 годин тому
У Одесі відбулися матчі Кубка України-2025 з хокею.
Київський Сокіл впевнено розгромив херсонський Дніпро. Героєм поєдинку став нападник Денис Жеребко, який оформив хет-трик. У складі херсонців двічі відзначився Максим Жовтяк.
Дніпро — Сокіл 2:9 (0:5, 2:3, 0:1)
Шайби: 0:1 - Тищенко (Мазур), 1:22, 0:2 - Д. Жеребко (Горлушко), 09:40, 0:3 - Тищенко (Мазур, Янішевський), 14:39, 0:4 - Захаров (Бородай, Савчук), 19:04, 0:5 - Д. Жеребко (М. Жеребко, Полоницький), 19:55, 0:6 - Д. Жеребко (Кальсін, Бурдаков), 22:24, 0:7 - Тимченко (Бородай, Толстушко, менш.), 0:8 - Якубинський (Тищенко, менш.), 1:8 - Жовтяк (менш.), 29:59, 2:8 - Жовтяк, 36:28, 2:9 - Чердак (Полоницький, Мазур), 47:56
В іншому матчі чинний чемпіон України Кременчук не залишив шансів команді Одещина та здобув розгромну перемогу. За три гри турніру кременчужани пропустили лише одну шайбу, підтвердивши статус головного фаворита змагань.
Одещина — Кременчук 1:9 (0:3, 1:2, 0:4)
Шайби: 0:1 - Дука (Геворкян, Безуглий), 5:20, 0:2 - Панков (Кривенко, Брага), 06:09, 0:3 - Небоян (Крівошапкін), 13:22, 0:4 - Абаджян (Брага, Целогородцев, більш.), 22:30, 1:4 - Шевченко (Бабинець), 26:24, 1:5 - Андрущенко (Брага), 27:29, 1:6 - Андрущенко (Геворкян), 48:15, 1:7 - Малик (Брага), 48:52, 1:8 - Геворкян (Середницький), 55:11, 1:9 - Брага (Абаджян, Попережай), 55:50
У фіналі Кубка України зустрінуться Сокіл і Кременчук. Зустріч відбудеться 27 вересня о 13:00.
Дубль Целогородцева допоміг Кременчуку розгромити Сокіл у Кубку України.