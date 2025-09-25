Сокіл і Кременчук здобули розгромні перемоги в Кубку України
Другий тур приніс 17 шайб у двох матчах
1 день тому
У другому турі Кубка України з хокею Сокіл і Кременчук здобули впевнені перемоги. Кияни розгромили Одещину з рахунком 10:0, а Кременчук декласував Дніпро – 7:0.
Кубок України. 2-й тур
Дніпро – Кременчук 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)
Шайби:
0:1 Геворкян 03:12
0:2 Андрущенко 23:58
0:3 Брага 27:57
0:4 Андрущенко 47:30
0:5 Кривошапкін 52:40
0:6 Середницький 56:00
0:7 Абаджян 57:02
Одещина – Сокіл 0:10 (0:4, 0:4, 0:2)
Шайби:
0:1 Захаров 8:07
0:2 Тищенко 8:59.
0:3 Захаров 11:40
0:4 Толстушко 19:48
0:5 В.Мазур 27:57
0:6 Кальсін 28:49
0:7 Толстушко 29:16
0:8 Ромащенко 33:35
0:9 Ромащенко 51:30
0:10 Захаров 53:50
В першому турі Кременчук розгромно переміг Сокіл.