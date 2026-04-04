Денис Сєдашов

Київський Сокіл здобув виїзну перемогу над Кременчуком у четвертому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України.

Господарі майданчика відкрили рахунок на початку першої двадцятихвилинки зусиллями Ляльки. Проте у другому періоді Сокіл перехопив ініціативу та закинув три шайби поспіль. Результативними кидками відзначилися Тищенко, Тимченко та Бородай. У заключному відрізку гри Лялька оформив дубль, скоротивши відставання до мінімуму, але кияни втримали переможний результат.

Після цієї звитяги рахунок у серії до чотирьох перемог став 3:1 на користь Сокола.

Фінальна серія плей-оф. Четвертий матч

Кременчук — Сокіл 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Шайби: 1:0 - Лялька (Крівошапкін), 03:47, 1:1 - Тищенко (Олійник, Толстушко, більш.), 23:29, 1:2 - Тимченко (Захаров), 25:30, 1:3 - Бородай (Крикля, Ратушний, більш.), 35:38, 2:3 - Лялька (Крівошапкін), 48:12

Серія: 1:3

Наступний матч матч відбудеться у Києві 7 квітня. Серії триває до чотирьох перемог однієї команди.

Кременчук здобув першу перемогу та скоротив відставання від Сокола у фіналі чемпіонату України.