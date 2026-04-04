Усик — про шоу в Єгипті: «У Гізі буде дуже сильний андеркард»
Українець вийде у ринг 23 травня
1 день тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в Instagram поділився очікуваннями від вечора боксу в єгипетській Гізі.
Українець відзначив високий рівень поєдинків, що передуватимуть його головному бою проти зірки кікбоксингу Ріко Верхувена.
У Гізі буде дуже сильний андеркард. Це не просто бої перед головною битвою, це справжні поєдинки. Кожен, хто вийде на ринг, буде там, щоб довести свою приналежність. Не пропустіть!
Нагадаємо, бій Олександра Усика проти Ріко Верхувена відбудеться 23 травня у Єгипті.
