Сокіл переміг Крижинку Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату України
Кияни посідають перше місце у турнірній таблиці
близько 2 годин тому
Київський Сокіл переміг Крижинку Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Після єдиної закинутої шайби у першій двадцятихвилинці, автором якої став Жеребко, кияни розвинули успіх у заключній 20-хвилинці.
У третьому періоді хокеїсти Сокола закинули ще три шайби — влучними кидками відзначилися Бородай, Чердак та Тищенко.
Регулярний чемпіонат України
Сокіл — Крижинка-Кепіталз 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Шайби: 1:0 - Д. Жеребко (Бурдаков, Полоницький), 18:25, 2:0 - Бородай (Захаров), 44:47, 3:0 - Чердак (Олійник), 50:53, 4:0 - Тищенко (Чердак, більш.), 53:53
Сокіл посідає 1 місце у турнірній таблиці, випереджаючи Кременчук на 4 очки.
Кременчук відкрив 2026 рік розгромною перемогою, закинувши 11 шайб у ворота Крижинки-Кепіталз.
Поділитись