Кременчук відкрив 2026 рік розгромною перемогою, закинувши 11 шайб у ворота Крижинки-Кепіталз
Дублями у складі переможців відзначилися Геворкян, Андрущенко та Брага
близько 2 годин тому
У регулярному матчі чемпіонату України Кременчук розгромив Крижинку-Кепіталз.
Регулярний чемпіонат України
Крижинка – Кременчук 3:11 (1:4, 1:0, 1:7)
Шайби: 0:1 – Геворкян (Поляков, Андрущенко), 0:25, 0:2 – Андрющенко (Попережай, Безуглий), 01:33, 1:2 – Панченко (Колінько, Черненко), 06:34, 1:3 – Середницький (Геворкян, Панков, більш.), 12:25, 1:4 – Дука (Кривенко, Панков), 16:26, 2:4 – Разумов (Панченко, Філіппов), 34:18, 2:5 – Матусевич (Лялька, Середницький), 41:55, 3:5 – Разумов (Мазко, Панченко), 43:16, 3:6 – Безуглий (Андрющенко, Попережай, більш.), 46:59, 3:7 – Брага (Андрющенко, Попережай), 48:00, 3:8 – Геворкян (Матусевич, Поляков), 53:49, 3:9 – Піддубний (Небоян, Дука), 56:04, 3:10 – Брага (Панков, Матусевич), 57:10, 3:11 – Андрущенко (Дука, Кривенко), 57:44
