18 грудня київський Сокіл здобув суху перемогу над Крижинко ю-Кепіталз (3:0) у матчі чемпіонату України з хокею.
На початку гри голом відзначився Захаров. Пізніше він в другому періоді віддав перевада.
Хокей. Чемпіонат України
Сокіл — Крижинка-Кепіталз 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайби: :
1:0 — Захаров (Бородай, Скороход), 0:31
2:0 — Захаров (Полоницький, Янішевський, більш.), 33:34
3:0 — Чердак (Олійник, Мазур, більш.), 57:55
Сокіл очолює турнірну таблицю, Крижинка-Кепіталз йде останньою з одним очком.
Як повідомлялося, пентатрік Крівошапкіна допоміг Кременчуку розгромити Шторм.
