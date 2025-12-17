Пентатрік Крівошапкіна допоміг Кременчуку розгромити Шторм
Містяни скоротили відставання від лідера чемпіонату — Сокола
близько 1 години тому
Кременчук розгромив Шторм у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Хокеїсти Кременчука з перших хвилин захопили ініціативу та впевнено контролювали перебіг гри в усіх трьох періодах.
Головним героєм зустрічі став Гліб Крівошапкін, який оформив пентатрік.
Чемпіонат України. Регулярний сезон
Кременчук — Шторм 10:3 (3:0, 3:2, 4:1)
Шайби: 1:0 - Лялька (Матусевич, Андрющенко), 01:02, 2:0 - Крівошапкін (Брага, Піддубний), 05:05, 3:0 - Крівошапкін (Небоян, Піддубний), 15:14, 4:0 - Середницький (Брага, Попережай, більш.), 28:31, 4:1 - Пономарьов (Щербак, Стоцький), 33:36, 5:1 - Крівошапкін (Брага, Матусевич, більш.), 35:49, 5:2 - Кругляков (Ратушний, Куцевич), 38:10, 6:2 - Безуглий (Середницький, Матусевич), 38:30, 7:2 - Лялька (Безуглий, Матусевич), 49:50, 8:2 - Андрущенко (Матусевич), 51:50, 8:3 - Ратушний (Портной), 55:50, 9:3 - Крівошапкін (менш.), 59:05, 10:3 - Крівошапкін (Геворкян, менш.)
Після цієї перемоги Кременчук має в активі 30 очок і лише на 1 бал відстає від лідера – Сокола.
Христич — про другий етап European Cup of Nations: «Все, що планували, ми зробили».