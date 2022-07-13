«Сокіл» відмовився від участі в Польській хокейній лізі

Киянам не вистачило часу, аби залагодити всі формальності

Фото: Facebook Сокола

«Сокіл» відмовився від пропозиції виступати в сезоні-2022/23 грати в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі, повідомляє портал Hokej.net.



Причина в тому, що для виконання необхідних формальностей киянам не вистачило часу. 12 липня клуб мав дати остаточну відповідь щодо своєї участі в турнірі разом з фінансовими гарантіями – 375 тисяч злотих (300 тисяч для купівлі wild card та 75 в якості стартового внеску). Однак клуб виявляє зацікавленість в участі у Польській хокейній лізі у наступному році.

Відзначимо, що керівництво «Соколу» вже визначилося і з містом, в якому команда грала би домашні матчі. Олексій Житник завітав до Битома та Ополе та зупинився на останньому.

Нагадаємо, що в «Сокіл» виступатиме в наступному сезоні в Континентальному кубку.