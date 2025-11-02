Олег Гончар

Команда Крижинка-Кепіталз раніше оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України.

Причиною стало грубе, на думку клубу, порушення Федерацією хокею України (ФХУ) умов договору про участь у змаганнях, зокрема пункту 3.1.9. Власники клубу чітко заявили, що не толеруватимуть присутності в офіційних матчах осіб, засуджених за злочини чи причетних до корупції.

Епіцентр конфлікту – призначення арбітра Андрія Кічі на ключові поєдинки. За інформацією клубу, Кіча має темне минуле, пов'язане з корупційними діями, що суперечить етичним стандартам.

«Ми не можемо брати участь у заходах за участі таких осіб».

Андрій Кіча – відомий в хокейних колах рефері, який раніше обслуговував матчі вищого рівня.

Кіча раніше визнав свою вину як посередника під час надання хабаря колишньому міністру екології Миколі Злочевському. Його ж вважали "правою рукою" ексміністра-втікача.

Раніше джерела повідомляли, що завдяки визнанню вини, співпраці зі слідством та виділенні 130 млн грн на сили оборони України йому вдалося уникнути від 5 до 10 років тюрми.