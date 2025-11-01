Крижинка-Кепіталз отримала технічну поразку за неявку на матч регулярного чемпіонату України
Федерація хокею України зарахувала столичному клубу поразку
29 хвилин тому
Фото: Крижинка-Кепіталз
Столичній команді Крижинка-Кепіталз зараховано технічну поразку з рахунком 0:1 у матчі регулярного чемпіонату України проти одеського Шторма. Колектив із Києва не з’явився на гру, яка мала відбутися 1 листопада.
У Федерації хокею України зазначили, що клуб офіційно не повідомив про причини своєї відсутності та не зробив жодних кроків для проведення поєдинку.
Про додаткові санкції щодо Крижинки-Кепіталз буде оголошено окремо.
Крижинка-Кепіталз призупиняє участь у регулярному чемпіонаті України.