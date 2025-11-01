Денис Сєдашов

Столичній команді Крижинка-Кепіталз зараховано технічну поразку з рахунком 0:1 у матчі регулярного чемпіонату України проти одеського Шторма. Колектив із Києва не з’явився на гру, яка мала відбутися 1 листопада.

У Федерації хокею України зазначили, що клуб офіційно не повідомив про причини своєї відсутності та не зробив жодних кроків для проведення поєдинку.

Про додаткові санкції щодо Крижинки-Кепіталз буде оголошено окремо.

Крижинка-Кепіталз призупиняє участь у регулярному чемпіонаті України.