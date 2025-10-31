Тампа обіграла Даллас в овертаймі, Едмонтон та Нью-Джерсі програли Рейнджерс та Сан-Хосе
Піттсбург виграв у Міннесоти, Кароліна сильніше Айлендерс
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Оттава Сенаторс — Калгарі Флеймз — 4:3 Б
Бостон Брюїнс — Баффало Сейбрс — 4:3 ОТ
Тампа-Бей Лайтнінг — Даллас Старз — 2:1 ОТ
Філадельфія Флаєрс — Нешвілл Предаторс — 4:1
Кароліна Гаррікейнс — Нью-Йорк Айлендерс — 6:2
Вінніпег Джетс — Чикаго Блекгокс — 6:3
Сент-Луїс Блюз — Ванкувер Канакс — 3:4 Б
Міннесота Вайлд — Піттсбург Пінгвінс — 1:4
Едмонтон Ойлерс — Нью-Йорк Рейнджерс — 3:4 ОТ
Сан-Хосе Шаркс — Нью-Джерсі Девілс — 5:2
Лос-Анджелес Кінгз — Детройт Ред Вінгз — 3:4 Б