«Це неймовірно». Маршан поділився емоціями після тріумфу з Флоридою
37-річний форвард не може описати емоції, які його переповнюють
29 хвилин тому
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37-річний форвард Флориди Бред Маршан поділився емоціями після здобуття другого в кар’єрі Кубка Стенлі. Слова наводить Sportscenter.
Це неймовірно. Це ті емоції, які неможливо описати словами. Побачити сім’ю, людей, які були зі мною на цьому шляху, які підтримували й допомагали — це щось особливе.
Форвард також підкреслив, що команда з самого початку плей-оф була недооцінена.
Нас постійно списували, говорили, що ми вилетимо в кожному раунді. Але ми знали, що маємо особливий колектив. І бути частиною цієї команди — справжня честь.
Хокеїсти Флориди під час святкування зламали Кубок Стенлі.