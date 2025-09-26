TSN назвав топ-10 найкращих хокеїстів НХЛ сезону 2025/2026
Коннор Макдевід очолив рейтинг, його партнер по Едмонтону другий
близько 9 годин тому
Конор Макдевід
Канадський спортивний портал TSN опублікував рейтинг 50 найкращих хокеїстів НХЛ сезону 2025/2026.
Очолив список капітан Едмонтон Ойлерз Коннор Макдевід. До топ-3 також увійшли Натан Маккінон із "Колорадо" та Леон Драйзайтль з Едмонтона.
Топ-10 рейтингу TSN:
Коннор Макдевід (Едмонтон)
Натан Маккіннон (Колорадо Аваланч)
Леон Драйзайтль (Едмонтон)
Кейл Макар (Колорадо)
Никита Кучеров (Тампа Бей Лайтнінг)
Квінн Х’юз (Ванкувер Кенакс)
Остон Меттьюз (Торонто Мейпл Ліфс)
Кирило Капризов (Міннесота Вайлд)
Коннор Хеллебайк (Вінніпег Джетс)
Давид Пастрняк (Бостон Брюїнз)