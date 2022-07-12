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Українець Чолач приєднався до тренувального табору «Вегас Голден Найтс»
З 11 до 16 липня тренуватимуться 44 проспекти
Фото: twitter.com/GoldenKnights
«Вегас» розпочав тренувальний табір для проспектів, який проходить з 11 по 16 липня.
Тренуватимуться 44 перспективні гравці, серед яких і українець Артур Чолач. Відзначимо, що після минулорічного драфту, де «Голден Найтс» обрали захисника, Чолач уже тренувався з командою та відіграв декілька виставкових матчів.
DEV CAMP ROSTER REVEAL— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 9, 2022
See who will be at @CityNatlArena all week!
Development Camp is presented by Martin-Harris Construction. #VegasBorn https://t.co/o55JxCA5TE
Відзначимо, що минулий сезон Чолач провів у «Баррі Кольтс».
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