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Українець Чолач приєднався до тренувального табору «Вегас Голден Найтс»

З 11 до 16 липня тренуватимуться 44 проспекти
Хокей НХЛ
12:56
Українець Чолач приєднався до тренувального табору «Вегас Голден Найтс»
Фото: twitter.com/GoldenKnights

«Вегас» розпочав тренувальний табір для проспектів, який проходить з 11 по 16 липня.

Тренуватимуться 44 перспективні гравці, серед яких і українець Артур Чолач. Відзначимо, що після минулорічного драфту, де «Голден Найтс» обрали захисника, Чолач уже тренувався з командою та відіграв декілька виставкових матчів.

Відзначимо, що минулий сезон Чолач провів у «Баррі Кольтс».

Результати цьогорічного драфту.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Вегас Голден Найтс Артур Чолач

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