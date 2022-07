Українець Чолач приєднався до тренувального табору «Вегас Голден Найтс»

Фото: twitter.com/GoldenKnights

«Вегас» розпочав тренувальний табір для проспектів, який проходить з 11 по 16 липня.



Тренуватимуться 44 перспективні гравці, серед яких і українець Артур Чолач. Відзначимо, що після минулорічного драфту, де «Голден Найтс» обрали захисника, Чолач уже тренувався з командою та відіграв декілька виставкових матчів.

