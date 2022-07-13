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«Вважаю себе російським гравцем». Зрадник України після вторгнення рф вирішив скористатися українським паспортом, аби грати в Польщі

Падакін народився в Києві, та за жодну українську команду ніколи не грав
Хокей Хокей в Європі
13:30
«Вважаю себе російським гравцем». Зрадник України після вторгнення рф вирішив скористатися українським паспортом, аби грати в Польщі
Фото: ФХУ

28-річний український форвард Павло Падакін став новачком польської «Унії» з Освенциму, повідомляє пресслужба клубу на офіційному сайті.

От тільки сам Падакін згадав про своє коріння десь після 24 лютого, а може й пізніше. Хокеїст за свою професійну кар’єру не провів жодного матчу в чемпіонаті України. До 2014 року Павло виступав за молодіжні та національну збірні України, от тільки поїхавши у сезоні-2016/17 в КХЛ, він почав відхрещуватися від своєї Батьківщини.

Запам’ятався після того часу українцям гравець лише скандальним інтерв’ю, в якому основними тезами були заяви про смерть хокею в Україні, а також бажання якнайскоріше отримати право виступати за збірну росії. «Фактично не являюся громадянином України». За 5 років все дуже змінилося, і забувши та забивши на триколор, Падакін дістає з дальнього закутка такий непотрібний йому паспорт, який став у нагоді.

Нагадаємо, що «Сокіл» не виступатиме в Польській хокейній лізі в наступному сезоні.

Олег Шумейко-молодший
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Павло Падакін війна

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