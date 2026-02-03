Юта розгромила Ванкувер, Нешвілл вирвав перемогу у Сент-Луїса
Детройт всуху обіграв Колорадо
близько 1 години тому
Нешвілл – Сент-Луїс / Фото - NHL
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Вашингтон переміг Айлендерс (4:1), Піттсбург поступився Оттаві (2:3), Нешвілл вирвав перемогу у Сент-Луїса (6:5) і результати інших матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Флорида – Баффало 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Піттсбург – Оттава 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Вашингтон – Айлендерс 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Міннесота – Монреаль 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Нешвілл – Сент-Луїс 6:5 (1:2, 2:3, 3:0)
Чикаго – Сан-Хосе 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Даллас – Вінніпег 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Колорадо – Детройт 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Юта – Ванкувер 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Калгарі – Торонто 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)