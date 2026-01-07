Олег Гончар

Збірна Німеччини з хокею оголосила склад на Олімпійські ігри-2026, які пройдуть з 5 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

До заявки увійшли сім гравців НХЛ:

воротар Філіп Грубауер (Сіетл Кракен),

захисники Моріц Зайдер (Детройт Ред Вінгз) та Джастін Шульц (Піттсбург Пінгвінз),

нападники Леон Драйзайтль (Едмонтон Ойлерз), Лукас Райхел (Чикаго Блекгокс), Джон-Джейсон Петерка (Баффало Сейбрз) та Ніко Штурм (Міннесота Вайлд).

У груповому етапі Німеччина зіграє з командами США, Латвії та Данії.

Це буде перший випадок з 2010 року, коли Німеччина зможе виставити на Олімпіаду таку потужну атакувальну лінію, очолювану одним із найкращих гравців світу Леоном Драйзайтлем.

Повний склад та тренерський штаб федерація обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, Канада відкрила оголошення олімпійських складів з хокею на Ігри-2026.