Канада відкрила оголошення олімпійських складів з хокею на Ігри-2026
Це перша країна, яка офіційно оголосила заявку на турнір в Італії
близько 1 години тому
Процес оголошення складів на чоловічий хокейний турнір зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні офіційно стартував. Першою повний список гравців оприлюднила збірна Канади.
У найближчі дні та тижні свої заявки мають представити й інші учасники турніру, що дозволить остаточно сформувати уявлення про склад сил на майбутній Олімпіаді.
Склад збірної Канади
Воротарі:
Джордан Біннінгтон (Сент-Луїс Блюз, НХЛ)
Дарсі Кемпер (Лос-Анджелес Кінгз, НХЛ)
Логан Томпсон (Вашингтон Кепіталз, НХЛ)
Захисники:
Дрю Дауті (Лос-Анджелес Кінгз, НХЛ)
Томас Гарлі (Даллас Старз, НХЛ)
Кейл Макар (Колорадо Аваланч, НХЛ)
Джош Морріссі (Вінніпег Джетс, НХЛ)
Колтон Парейко (Сент-Луїс Блюз, НХЛ)
Тревіс Сенгайм (Філадельфія Флаєрз, НХЛ)
Ші Теодор (Вегас Голден Найтс, НХЛ)
Девон Тейвз (Колорадо Аваланч, НХЛ)
Нападники:
Маклін Селебріні (Сан-Хосе Шаркс, НХЛ)
Ентоні Чіреллі (Тампа-Бей Лайтнінг, НХЛ)
Сідні Кросбі (Піттсбург Пінгвінз, НХЛ)
Брендон Гейгел (Тампа-Бей Лайтнінг, НХЛ)
Бо Горват (Нью-Йорк Айлендерс, НХЛ)
Нейтан Маккіннон (Колорадо Аваланч, НХЛ)
Бред Маршанд (Флорида Пантерз, НХЛ)
Мітч Марнер (Вегас Голден Найтс, НХЛ)
Коннор Макдевід (Едмонтон Ойлерз, НХЛ)
Брейден Пойнт (Тампа-Бей Лайтнінг, НХЛ)
Сем Райнхарт (Флорида Пантерз, НХЛ)
Марк Стоун (Вегас Голден Найтс, НХЛ)
Нік Сузукі (Монреаль Канадієнс, НХЛ)
Том Вілсон (Вашингтон Кепіталз, НХЛ)