Олег Гончар

Збірна України з хокею отримала розклад на другому етапі Європейського кубка націй. Про це повідомила Федерація хокею України у Facebook.

У групі з Литвою, Румунією та Іспанією українці гратимуть тільки проти Румунії — Литва та Іспанія відмовилися від участі.

Матчі пройдуть 11-13 грудня в Бухаресті:

11 грудня, 19:30 — Румунія — Україна

12 грудня, 19:30 — Україна — Румунія

13 грудня, 19:30 — Румунія — Україна

У дебютному розіграші в листопаді Україна посіла друге місце в групі D з трьома очками: програла Литві 1:2, перемогла Румунію 4:1.

Ігри турніру пройдуть в рамках підготовки до ЧС-2026 у дивізіоні IA, де Україна боротиметься за елітний рівень.

