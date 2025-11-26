Збірна України на Європейському кубку націй з хокею гратиме лише з Румунією
Литва та Іспанія не приїдуть на турнір
близько 1 години тому
Збірна України з хокею отримала розклад на другому етапі Європейського кубка націй. Про це повідомила Федерація хокею України у Facebook.
У групі з Литвою, Румунією та Іспанією українці гратимуть тільки проти Румунії — Литва та Іспанія відмовилися від участі.
Матчі пройдуть 11-13 грудня в Бухаресті:
11 грудня, 19:30 — Румунія — Україна
12 грудня, 19:30 — Україна — Румунія
13 грудня, 19:30 — Румунія — Україна
У дебютному розіграші в листопаді Україна посіла друге місце в групі D з трьома очками: програла Литві 1:2, перемогла Румунію 4:1.
Ігри турніру пройдуть в рамках підготовки до ЧС-2026 у дивізіоні IA, де Україна боротиметься за елітний рівень.
Нагадаємо, раніше Дмитро Христич оцінив роботу дебютантів та розповів про кадрову ситуацію у збірній України.
