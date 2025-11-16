Денис Сєдашов

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич оцінив дебют новачків та пояснив ситуацію зі складом команди під час поточного навчально-тренувального збору. Слова наводить ФХУ.

У команді цього разу працювали четверо дебютантів, троє з яких — 24-річні хокеїсти.

Цього разу нас не всі задовольнили в плані руху й ігрового мислення. Хоч у нас молодий склад — тільки три людини старші за 25 років, — треба ще шукати хлопців, які відповідатимуть цьому рівню. Наразі більшість хлопців з чемпіонату України не відповідають цьому рівню. Та ніколи не пізно покращувати свої навички, свою хокейну майстерність. У 24, звичайно, є куди покращуватися. Дмитро Христич

Тренер також прокоментував відсутність деяких гравців, які брали участь у чемпіонаті світу.

Тут є різні ситуації. Це може бути наше рішення дати їм відпочинок, це може бути їхня ініціатива не їхати на збір. Зараз така ситуація, що склад може змінюватися до останньої миті, як було, наприклад, цього разу. З одного боку, ми зараз взяли перевірити нових гравців, з іншого — перевірені хокеїсти могли б зіграти краще. На даний момент у нас є розширений список, у якому більше ніж 22 людини. Ми на зв’язку з усіма гравцями з цього списку. Але реальність така, що ми не можемо за два тижні на 100% бути впевненими, хто зможе бути, а хто — ні. Дмитро Христич

Христич — про формат European Cup of Nations: «Поки він сирий — ще є певні недопрацювання».