Збірна України перемогла Румунію на Європейському кубку націй
Синьо-жовті закинули в ворота суперника чотири шайби
близько 1 години тому
Збірна України з хокею провела другий матч у рамках Європейського кубку націй і здобула впевнену перемогу над командою Румунії — 4:1.
Після безгольового першого періоду українці активізувалися у другому, але суперник відповів одним влучним кидком.
Вирішальною стала третя двадцятихвилинка, у якій українці тричі розписалися у воротах румунів і не залишили їм шансів.
Ця перемога стала для української збірної першою на турнірі. Напередодні команда поступилася Литві з рахунком 1:2.
Європейський кубок націй
Румунія – Україна – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Шайби:
1:0 – Секеї, 23:57
1:1 – Захаров, 35:39
1:2 – Пересунько (більшість), 41:10
1:3 – Бородай 46:08
1:4 – Пересунько (у порожні ворота), 58:44.