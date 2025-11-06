Збірна України розпочала виступи у Європейському Кубку націй з поразки
Українці мінімально поступилися Литві
близько 2 годин тому
Збірна України з хокею зазнала поразки у першому матчі Європейського Кубка націй.
«Синьо-жовті» у дебютному матчі у турнірі поступилися Литві 1:2. Українці відкрили рахунок вже на першій хвилині завдяки шайбі Богдана Панасенка. Але у другому періоді литовці спочатку відігралися, а згодом і вийшли вперед. Відігратися збірній України, на жаль, не вдалося.
Європейський кубок націй. Група D
Україна – Литва 1:2
Шайби:
0:1 – Панасенко, 00:11.
1:1 – Четвертак (Б), 26:40.
2:1 – Ігнатавічюс (Б), 37:17.
Нагадаємо, що напередодні українці у товариському матчі обіграли Литву 5:1. Відзначимо, що 7 листопада «синьо-жовті» зіграють з Румунією у другому матчі групи.
