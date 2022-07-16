Білодід: «Мама зайшла до кімнати і каже: «Даша, вставай – почалося» Я чула вибухи неподалік дому»

Дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід розповіла про те, як її зустріла новина про початок війни з росією:

Я жила трохи за містом, десь 10 кілометрів біля Києва. У мене була паніка, істерика – почала швидко збирати речі, закидати їх в машину. Я почала плакати, просто не могла повірити в те, що зараз відбувається. Я чула вибухи неподалік дому, оскільки саме з того боку росія почала напад.

Я не знаю, як забути цей день. Це найжахливіше, що може бути в житті, мені здається».