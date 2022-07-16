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Білодід: «Мама зайшла до кімнати і каже: «Даша, вставай – почалося» Я чула вибухи неподалік дому»
Дзюдоїстка – про перший день війни
21:21
Дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід розповіла про те, як її зустріла новина про початок війни з росією:
«Це неможливо забути. Мама заходить до моєї кімнати і каже: «Даша, вставай, почалося». Я просто не могла повірити.
Я жила трохи за містом, десь 10 кілометрів біля Києва. У мене була паніка, істерика – почала швидко збирати речі, закидати їх в машину. Я почала плакати, просто не могла повірити в те, що зараз відбувається. Я чула вибухи неподалік дому, оскільки саме з того боку росія почала напад.
Я не знаю, як забути цей день. Це найжахливіше, що може бути в житті, мені здається».
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