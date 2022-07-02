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Зантарая: «путін підняв росію з колін? Ага, точно. Підняв з колін і поставив раком»

Дзюдоїст вважає, що буларусь і росія застрали в «совку»
Дзюдо
16:40
Зантарая: «путін підняв росію з колін? Ага, точно. Підняв з колін і поставив раком»

Легендарний український дзюдоїст Георгій Зантарая дав інтерв'ю білоруським журналістам і заявив, що їх країна застрягла в «совку»:

«Загалом, так. І це вина керівника, який вже кілька десятиліть не змінюється. Дотримуюся думки: якщо світ розвивається, прогресує, то і при владі повинні бути ті люди, які здатні йти в ногу з часом. Не можуть старі політики розвивати нормально країну.

Люди свої кар'єри почали ще за часів СРСР, і зараз мислять саме тими категоріями, які були в «совку». Про який розвиток в такому випадку можна говорити?

При цьому дані керівники самі хочуть жити сучасно – їздять не на «Жигулях», а на «Мерседесах», купують дорогий одяг. Але ось розвиток країни залишається на рівні 30-річної давності.

Люди змінюються, країни змінюються, тому не можна, щоб державою правила людина, у якого в голові все на рівні СРСР. Таких керівників потрібно міняти. Є термін – відпрацював – пішов. А то потім починається маразм, шизофренія, і від цього страждають прості люди.

Зараз дивишся на путіна і лукашенко і не розумієш, що взагалі у них в голові. При цьому ті ж росіяни пишуть, що путиі підняв росію з колін. Ага, точно. Підняв з колін і поставив раком». 

раніше Зантарая відмовився від усіх своїх титулів на рівні чемпіонату світу – все з - за допуску росіян до змагань Міжнародної федерації дзюдо.

Джерело: by.tribuna.com/ Сергій Лук'яненко
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Георгій Зантарая

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