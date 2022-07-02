Зантарая: «путін підняв росію з колін? Ага, точно. Підняв з колін і поставив раком»

Легендарний український дзюдоїст Георгій Зантарая дав інтерв'ю білоруським журналістам і заявив, що їх країна застрягла в «совку»:

Люди свої кар'єри почали ще за часів СРСР, і зараз мислять саме тими категоріями, які були в «совку». Про який розвиток в такому випадку можна говорити?

При цьому дані керівники самі хочуть жити сучасно – їздять не на «Жигулях», а на «Мерседесах», купують дорогий одяг. Але ось розвиток країни залишається на рівні 30-річної давності.

Люди змінюються, країни змінюються, тому не можна, щоб державою правила людина, у якого в голові все на рівні СРСР. Таких керівників потрібно міняти. Є термін – відпрацював – пішов. А то потім починається маразм, шизофренія, і від цього страждають прості люди.

Зараз дивишся на путіна і лукашенко і не розумієш, що взагалі у них в голові. При цьому ті ж росіяни пишуть, що путиі підняв росію з колін. Ага, точно. Підняв з колін і поставив раком».