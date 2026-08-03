Білодід може виступити на ЧС-2026? Титулована дзюдоїстка повернулася до тренувань
Останнім турніром для Дар'ї була Олімпіада
Дар’я Білодід / Фото - Instagram
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 з дзюдо Дар’я Білодід повернулась до тренувального процесу і разом з національною збірною України проходить підготовку до ЧС-2026.
Нагадаємо, що 25-річна Дар’я брала паузу в кар’єрі. Востаннє участь в турнірах Білодід брала на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.
Білодід – бронзова призерка Олімпіади у Токіо, дворазова чемпіонка світу і триразова чемпіонка Європи.
Раніше Білодід дебютувала у футболі.