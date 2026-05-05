Білодід vs Макогоненко. Бій за правилами ММА на 1 млн доларів?
Відома реакція титулованої дзюдоїстки на цю інформацію
близько 2 годин тому
Дар’я Білодід / Фото - Instagram
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 з дзюдо Дар’я Білодід відреагувала на публікацію, в якій було зазначено, що вона може влітку провести бій в MMA проти української боксерки Кіри Макогоненко.
Зазначалося, що поєдинок пройде в київському Палаці спорту за призові в 1 млн доларів.
«Призові непогані, можна організувати».
Нагадаємо, при відсутності Білодід збірна України з дзюдо вперше за 27 років залишилася без медалей ЧЄ.
