Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 з дзюдо Дар’я Білодід відреагувала на публікацію, в якій було зазначено, що вона може влітку провести бій в MMA проти української боксерки Кіри Макогоненко.

Зазначалося, що поєдинок пройде в київському Палаці спорту за призові в 1 млн доларів.

«Призові непогані, можна організувати».

Нагадаємо, при відсутності Білодід збірна України з дзюдо вперше за 27 років залишилася без медалей ЧЄ.