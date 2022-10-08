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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Білодід не змогла поборотися за медаль ЧС-2022 в Ташкенті

Титулована українка програла у втішній сутичці
Дзюдо
08 жовтня 15:21
Білодід не змогла поборотися за медаль ЧС-2022 в Ташкенті
Дар'я Білодід / Фото - judoinside.com
Бронзова призерка Токіо-2020 українська дзюдоїстка Дар'я Білодід зайняла 7-е місце на чемпіонаті світу-2022 з дзюдо в Ташкенті (Узбекистан).

У втішній сутичці у ваговій категорії до 57 кг Дар'я програла монголці Енхрілен Лхагвато.

Відзначимо, що в 1/4 фіналу титулована українка поступилася Рафаелі Сілві, а перед цим виграла боснійку Александру Самарджіч та срібну призерку Токіо-2020 Сару-Леоні Сізік з Франції.

На ЧЄ-2022, в цій же вазі, Дар'я вилетіла після другого раунду турніру.

Нагадаємо, чемпіонат світу з дзюдо завершиться 13 жовтня.

Напередодні головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва поділився думкою з приводу переходу Белодід в категорію до 57 кг. До цього Дар'я боролася у вазі до 48 кг.
Володимир Кириченко
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Теги

Дарина Белодід Збірна України (дзюдо)

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