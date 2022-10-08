Дуброва: «Сподіваюся, якщо не на цьому ЧС, то на Олімпіаді-2024 Білодід покаже свій максимум»
Білодід не змогла поборотися за медаль ЧС-2022 в Ташкенті
Титулована українка програла у втішній сутичці
08 жовтня 15:21
Дар'я Білодід / Фото - judoinside.comБронзова призерка Токіо-2020 українська дзюдоїстка Дар'я Білодід зайняла 7-е місце на чемпіонаті світу-2022 з дзюдо в Ташкенті (Узбекистан).
У втішній сутичці у ваговій категорії до 57 кг Дар'я програла монголці Енхрілен Лхагвато.
Відзначимо, що в 1/4 фіналу титулована українка поступилася Рафаелі Сілві, а перед цим виграла боснійку Александру Самарджіч та срібну призерку Токіо-2020 Сару-Леоні Сізік з Франції.
На ЧЄ-2022, в цій же вазі, Дар'я вилетіла після другого раунду турніру.
Нагадаємо, чемпіонат світу з дзюдо завершиться 13 жовтня.
Напередодні головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва поділився думкою з приводу переходу Белодід в категорію до 57 кг. До цього Дар'я боролася у вазі до 48 кг.
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