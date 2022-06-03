Білодід, Хаммо і компанія представлять українську збірну на турнірі серії Grand Slam
Білодід в новій вазі програла на другому турнірі поспіль у найдовшій сутичці в кар’єрі
І знову українка поступилася у другому раунді
13:24
Фото: EJU
Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід
завершила виступ на турнірі серії Grand Slam
у Тбілісі.
Українка, як і у дебюті в 57 кг, виграла на старті та поступилася у другому раунді змагань. Сутичка с грузинкою Етері Ліпартеліані стала найдовшою в кар’єрі Білодід – Дар’я програла іппоном на десятій хвилині.
Нагадаємо, що на турнірі не виступить чинний чемпіон Європи Богдан Ядов.
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