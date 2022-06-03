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Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Україна - Угорщина

Білодід в новій вазі програла на другому турнірі поспіль у найдовшій сутичці в кар’єрі

І знову українка поступилася у другому раунді
Дзюдо
13:24
Білодід в новій вазі програла на другому турнірі поспіль у найдовшій сутичці в кар’єрі
Фото: EJU

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід завершила виступ на турнірі серії Grand Slam у Тбілісі.

Українка, як і у дебюті в 57 кг, виграла на старті та поступилася у другому раунді змагань. Сутичка с грузинкою Етері Ліпартеліані стала найдовшою в кар’єрі Білодід – Дар’я програла іппоном на десятій хвилині.

Нагадаємо, що на турнірі не виступить чинний чемпіон Європи Богдан Ядов.

Олег Шумейко-молодший
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