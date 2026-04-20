Денис Сєдашов

На чемпіонаті Європи-2026 з дзюдо збірна України не здобула жодної нагороди. Подібний результат зафіксовано вперше з 1999 року. До цього українці щороку виборювали на континентальній першості як мінімум одну медаль — бронзу. Повідомляє Суспільне Спорт.

Цього разу Україну представляли 12 дзюдоїстів. Найвищий результат продемонстрували Дільшот Халматов (до 60 кг) та Михайло Свідрак (до 81 кг) — обидва спортсмени програли сутички за бронзові медалі та посіли п'яті місця.

Бронзова призерка Євро-2025 Юлія Курченко участь у цьогорічному турнірі не брала.