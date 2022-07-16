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Всесвітні ігри 2022. День 9. Снукер. Чоловіки. 3 місце. Пряма трансляція
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Всесвітні ігри 2022

Білодід: «Я не хочу бачити росіян в сфері спорту і, в принципі, взагалі. Сподіваюся, їх не допустять до Олімпіади»

Українка – про ситуація з відстороненням в дзюдо
Дзюдо
22:02
Білодід: «Я не хочу бачити росіян в сфері спорту і, в принципі, взагалі. Сподіваюся, їх не допустять до Олімпіади»

Призерка Олімпійських ігор Дар’я Білодід виступає за відсторонення росіян від спортивних змагань і сподівається, що їх не буде на Олімпійських іграх-2024:

«Чи спілкувалася я з росіянами після початку війни? Насправді, ні. З дзюдо я ні з ким не спілкувалася. У мене були, можливо, якісь знайомі, дві-три людини, з якими я просто знайома. Це не мої друзі, ми з ними не спілкувалися до війни, я їх просто знала.

І жодна людина не написала мені, не запитала як я, не висловила ніяку підтримку, не написали, що вони проти своєї влади – нічого. Тому я, в принципі, дуже розчарована цими людьми. Не хотілося б їх бачити в сфері спорту і, в принципі, взагалі.

Коли їх допустили до змагань, то ми всі були в шоці. Оскільки дзюдо – перший вид спорту, який допустив російських спортсменів. Чому це трапилося – я не можу сказати точно. Це зробив президент Міжнародної федерації дзюдо Маріус Візер. Можливо, це пов’язано з тим, що росія мала багато контактів, були спонсорами багатьох змагань раніше.

Звичайно, це рішення для мене і для багатьох людей воно ненормальне. Зараз ми намагаємося домогтися того, щоб їх знову відсторонили.

Я особисто й досі шокована. Я не згодна, я не погоджуюся з цим рішенням. Звичайно, хочеться, щоб поскоріше це вирішилося на нашу користь, щоб справедливість взяла гору.

У нас зараз розпочався олімпійський відбір. росію допустили до Монголії. Ми мали виступати на турнірах в Будапешті, у Загребі, готуватися до чемпіонату світу. Але оскільки їх допустили, то ми бойкотуємо змагання IJF.

Проте ми продовжуємо тренуватися і дуже сподіваємося, що до чемпіонату світу, який відбудеться в жовтні, ця проблема вирішиться і ми зможемо відстояти те, що росію повинні відсторонити.

Багато їхніх спортсменів військовослужбовці, які служать своїй країні і, в принципі, підтримують війну. Це нонсенс, такого не може бути в спорті.

Зараз, як нам говорять, ми повинні тренуватися, тримати форму, не розслаблятися. Думаю, скоро все буде відомо. В жовтні чемпіонат світу, до нього повинно все визначитися.

Зараз ми продовжуємо підготовку, це дуже важко психологічно, оскільки ти не знаєш, коли будеш виступати. Проте ми віримо в те, що все вийде. З вірою в серці, можна так сказати.

Чесно кажучи, я не можу знати про те чи відсторонять росіян від Олімпіади-2024. Я не очікувала, що їх допустять і до дзюдо. Я про це і подумати не могла. Але, як ми бачимо, результат не дуже приємний. Нічого не можу гарантувати. Це все буде залежати від президента МОК Томаса Баха, як він вирішить. Це буде залежати, думаю, від інших країн, як вони будуть себе поводити, як вони будуть реагувати. Багато факторів.

Я сподіваюся, що їх все ж таки не допустять».

Також Білодід розповіла про те, як її зустріла новина про початок війни.

Джерело: Parimatch Ukraine Сергій Лук'яненко
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Дарина Белодід

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